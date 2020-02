Portugueses em navio ao largo do Japão não têm coronavírus

Há oito portugueses, cinco elementos da tripulação e três passageiros, num navio de cruzeiro que está ao largo do Japão com 61 pessoas infetadas com o coronavírus. Nos oito casos, todos apresentaram resultados negativos nos testes. "Estão assintomáticos e estão bem", garante a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.