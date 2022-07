Portugueses estão mais empenhados no esforço de reciclagem

De acordo com os dados da Sociedade Ponto Verde, os portugueses reciclaram mais 6 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado.



O material mais reciclado é o vidro, com uma taxa de 56%, mas a meta para 2025 é de 75%.



Ana Trigo Morais, administradora executiva da Sociedade Ponto Verde, considera que os portugueses estão mais empenhados na reciclagem.