Portugueses gastam oito milhões por dia em jogo

Os dados que os jornais Correio da Manhã e Jornal de Notícias dão a conhecer esta quarta-feira mostram que no ano passado gastaram-se mais 69 milhões de euros em comparação com o ano anterior.



No total, foram apostados 8,5 milhões por dia e as raspadinhas são as preferidas dos apostadores portugueses, como conta a jornalista Cláudia Godinho.