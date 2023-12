Portugueses gastaram em habitação 40 por cento do dinheiro disponível no ano passado

Pedro A. Pina - RTP

Depois, mas já a uma distância considerável, aparecem os gastos com a alimentação, que pesaram cerca de 13 por cento nos orçamentos familiares em 2022. Em terceiro lugar, surgem as despesas com transportes, que consumiram cerca de 12,5 por cento do rendimento anual.



Estes dados provisórios do Inquérito às Despesas das Famílias, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, não surpreendem a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO.



Ouvida pela Antena1, Natália Nunes considera que o estudo do INE põe em evidência as dificuldades dos portugueses para pagar a renda ou o crédito à habitação.



Um problema que se antevê ainda mais expressivo em 2024, devido ao previsto aumento das rendas em sete por cento, o maior das últimas décadas em Portugal.



Essa é a razão para que a especialista em demografia da habitação Alda Azevedo, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, aponte o segmento dos arrendatários como o mais vulnerável, nesta altura.