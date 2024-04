Os portugueses que residem no estrangeiro estão a ser retirados do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O Jornal de Notícias avança que foram notificados, por email, de que a inscrição no Centro de Saúde vai ficar inativa. Há cidadãos nacionais com residência permanente que arriscam ficar sem inscrição no SNS. O novo Governo garantiu à RTP que vai averiguar a situação.