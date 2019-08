Portugueses passam horas nas filas de espera de diversos serviços públicos

RTP20 Ago, 2019, 21:10 / atualizado em 20 Ago, 2019, 21:10 | País

A situação não é recente e acontece um pouco por todo o país.

Há vários meses que as longas filas vão fazendo parte do dia-a-dia nas lojas do cidadão e conservatórias portuguesas.





O Instituto dos Registos e Notariado tem vindo a implementar medidas para contornar a situação. Desde logo, há dois meses foi lançado o plano de simplificação para renovar o Cartão do Cidadão. São já 20 mil os pedidos feitos pela internet.





De acordo com o IMT, são feitos cerca de 700 atendimentos por dia. Em resposta à RTP, o Instituto garante que em Junho passado houve um reforço de funcionários.





E explica também que brevemente o horário de atendimento será alargado e está ser preparada a transferência do atendimento do IMT para a nova Loja do Cidadão de Lisboa.





Mas as longas filas continuam a existir.O sindicato diz que há 20 anos não entram profissionais no setor. O Instituto dos Registos e Notariado espera contornar a falta de profissionais num futuro próximo.Mas a situação não é exclusiva de Conservatórias e Lojas do Cidadão. No Instituto da Mobilidade e dos Transportes de Lisboa e Vale do Tejo, de longe a longe dá-se um passo em frente.Mas, até lá, as filas continuam.