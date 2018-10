Portugueses precisam de rever o estilo de vida

Antena 130 Out, 2018, 06:46 / atualizado em 30 Out, 2018, 06:47 | País

Os dados apresentados no relatório Planeta Vivo são de 2014 e mostram que Portugal ocupa o lugar 66 a nível mundial depois de números anteriores terem colocado o país na posição 59.



Quanto mais afastados do topo da lista, melhor. Ainda assim, o documento conclui que seriam precisos mais de dois planetas terra para que os portugueses pudessem manter o atual estilo de vida.



Ângela Morgado, diretora executiva da Associação Natureza Portugal, que trabalha com a WWF, diz que é preciso mudar os hábitos de consumo.



Gerir recursos para poupar o planeta de forma a reduzir a chamada pegada ecológica.



A nível internacional o relatório Planeta Vivo mostra que a atividade humana está a empurrar para o limite os ecossistemas que sustentam a vida na Terra.



As populações globais de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis diminuíram em média 60 por cento entre os anos 70 e 2014.