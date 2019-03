Portugueses recebem cinco milhões de euros em bolsas de investigação científica

Lusa28 Mar, 2019, 18:11 | País

Henrique Leitão, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e Paulo Lourenço, da Universidade do Minho estão entre os investigadores apoiados com os 540 milhões de euros de bolsas hoje anunciados.

O investigador Henrique Leitão disse à agência Lusa que o seu projeto consiste na análise de centenas de roteiros náuticos portugueses e espanhóis dos séculos XVI e XVII para perceber melhor como a ciência entendia o mundo e começou a concebê-lo como "uma coisa só".

Os documentos incluem registos sobre os ventos, campo magnético da Terra e outros dados e acabaram por moldar o conhecimento sobre o planeta nos séculos que se seguiram.

"Nos textos descreve-se como se faz uma viagem e o que se pode encontrar", referiu, indicando que os 2,07 milhões de euros da bolsa vão servir para montar uma equipa para estudá-los e perceber como é que foram assimilados no conhecimento sobre a Terra.

No prazo de cinco anos, a informação - que inclui pelo menos 500 documentos guardados nos arquivos nacionais de Portugal e Espanha - deverá ser reunida e organizada numa base de dados que poderá ser referência para estudos futuros.

Muitos têm nome de autor mas outros são anónimos, escritos com base em experiências dos marinheiros que participaram na expansão marítima a partir da Península Ibérica.

De acordo com a Universidade do Minho, Paulo B. Lourenço irá desenvolver, nos próximos cinco anos, uma abordagem "inovadora" para a avaliação da segurança do património construído com valor cultural, quando submetido a sismos.

Em causa está uma metodologia integrada experimental e numérica para descrever "de forma precisa" o comportamento estrutural dos edifícios históricos.

O projeto apoiado com uma bolsa de 2,96 milhões de euros irá gerar ferramentas numéricas e analíticas integradas para avaliação da segurança e nova regulamentação para salvaguarda dos edifícios históricos, em termos de colapso e limitação do dano.

Está ainda previsto um "novo grande" equipamento para instalação no Instituto para a Bio-Sustentabilidade da UMinho.

As bolsas do Conselho Europeu de Investigação, integradas no programa Horizonte 2020, distinguiram 222 cientistas de vários países com destaque para 47 projetos do Reino Unido, 32 da Alemanha, 31 de França e 23 da Holanda.