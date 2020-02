Portugueses repatriados. Segundos testes ao coronavírus deram negativo

As análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas.Os 20 cidadãos repatriados - 18 portugueses e duas brasileiras - que estiveram em instalações dedicadas para o efeito, no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), terminam no sábado o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias.

No sábado, pelas 17h30, a DGS vai promover uma conferência de imprensa na Direção-Geral da Saúde.







Os 20 cidadãos repatriados vieram da China e chegaram a Lisboa a 2 de fevereiro. Na altura, as primeiras análises também deram negativo.





O surto do coronavírus Covid-19 já provocou 1.383 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.



A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.



Além de 1.380 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.





Em Portugal, houve sete casos suspeitos de infeção, mas foram todos declarados negativos.







(em atualização)