Portway envia comunicado a trabalhadores antes da greve. Sindicatos apelidam de vergonhoso

A greve teve início à meia-noite de hoje e prolonga-se até às 23:59 de segunda-feira, sendo depois retomada entre a meia-noite do dia 05 de agosto e as 23:59 de 06 de agosto.A Portway enviou um comunicado a cada um dos funcionários na véspera da greve, onde se lê que não é apenas a imagem do país que está em causa, é também a estabilidade futura da empresa. Os sindicatos acusam a Portway de estar a intimidar os funcionários.Fernando Henriques, dirigente do SITAVA - o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos classifica como vergonhosa a posição da empresa:O sindicalista Fernando Henriques explica que a contestação está relacionada com o pagamento dos feriados aos trabalhadores.Fernando Henriques, do SITAVA - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e dos Aeroportos a reagir ao comunicado da Portway sobre a greve.