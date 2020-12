Pós-Brexit ainda sem fumo branco

Depois da reunião de ontem à noite entre a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico, mantêm-se as divergências em torno de um eventual acordo pós-Brexit. O próximo domingo é o novo prazo, não oficial, para que ambas as partes encontrem um caminho para o estabelecimento de uma parceria após a consumação da saída do Reino Unido do espaço UE.

A possibilidade de um prolongamento do período de transição volta a ser falada com insistência, mas Boris Johnson tem dado sinais de que não pretende avançar com o respetivo pedido, essencial para que possa ser considerado e eventualmente aprovado pelo bloco comunitário.

O pós-Brexit será um dos assuntos a discutir na reunião do Conselho Europeu, esta quinta-feira.