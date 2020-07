Postos de venda do Mercado Abastecedor do Porto fechados depois de detetados três casos

Na nota afixada no mercado, que é assinada pela administração do MAP, lê-se que esta entidade tomou conhecimento da existência de dois casos confirmados e de um suspeito relacionados com o surto do novo coronavírus.

"De imediato, e por instruções da Delegação de Saúde, foram encerrados os postos de venda nos quais estes trabalhadores exerceram a sua atividade", é descrito no documento.

Na mesma nota, é pedido a quem esteve em contacto com os trabalhadores em causa desde 29 de junho que contacte o Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental.

A agência Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), mas até ao momento não foi possível.

Portugal contabiliza pelo menos 1.587 mortos associados à covid-19 em 42.782 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.