PR admite comentários sobre roubo em Tancos no limite dos seus poderes

Em declarações aos jornalistas em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa consentiu que as declarações sobre o caso de roubo em Tancos possam ser interpretadas como estando no “limite” dos poderes que lhe competem.



“Fiz (…) o que entendi que devia fazer. Porventura, sendo interpretado como indo até ao limite dos meus poderes, uma vez que não há precedente de tomadas públicas de posição do Presidente da República e do Comandante Supremo das Forças Armadas sobre este tipo de matérias, no momento em que ocorrem e na fase que ainda decorre", considerou.



Em causa estão as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no passado domingo, a primeira vez que o Presidente se pronunciou sobre o caso, e que pediam uma investigação que apurasse todas as responsabilidades, “doa a quem doer”.“Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer”, afirmou o chefe de Estado, durante uma visita a Castanheira de Pêra, uma declaração que viria a corroborar dias mais tarde durante uma visita aos paióis de Tancos.Na altura, o Governo elogiou as "palavras sábias" de Marcelo, citadas por Augusto Santos Silva numa declaração à imprensa, na quarta-feira.Nas respostas aos jornalistas presentes, o Presidente escusou-se a fazer novos comentários aos desenvolvimentos do caso, nomeadamente às recentes declarações de Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), que assumiu ontem na Comissão Parlamentar de Defesa que se sente “humilhado” com o caso do furto de Tancos e que a situação se traduz num problema de comando e a “erros estruturais inadmissíveis”.Marcelo Rebelo de Sousa não exclui, no entanto, que poderá voltar a intervir sobre o tema: “Naturalmente, quando entender que devo intervir ou falar novamente, fá-lo-ei”, reiterou.Esta sexta-feira o Presidente da República confirmou a realização das reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho de Estado no próximo dia 21 de julho.No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que estes encontros de alto nível - os primeiros após a tragédia de Pedrógão Grande e do furto em Tancos - não têm qualquer caráter de urgência e chegaram a estar agendadas para junho, tendo sido adiadas devido as incêndios que se fizeram sentir na zona centro do país.