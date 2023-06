PR admite ir a Pedrógão Grande entre domingo e segunda-feira

Em declarações à saída do Palácio de Cristal onde participou nos festejos do São João, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre a possibilidade de ir a Pedrógão Grande antes de ir a Itália, respondeu: "pode acontecer, entre amanhã [domingo] e depois de amanhã [segunda-feira".

Numa nota publicada na terça-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado afirma que "teve conhecimento, pela comunicação social, da cerimónia de inauguração, no próximo dia 27 de junho, do monumento de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande".

"Como é sabido, o Presidente da República estará nessa data em Itália, numa reunião da Cotec Europa, juntamente com o Presidente italiano, Sergio Mattarella, e o Rei Felipe VI de Espanha, encontro esse que terminará ao início da tarde, tornando impossível estar de volta a Portugal antes do fim da mesma", lê-se na mesma nota.

Hoje, quando abandonou o Palácio de Cristal, admitiu estar para breve a visita prometida à região.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Porto já passava das 21:00, depressa se tornando o centro das atenções no jantar que decorreu na Casa do Roseiral, recebendo presentes de uma comitiva da cidade japonesa de Nagasaki, no Japão, de visita ao Porto.

Perto da meia-noite, aguardou os minutos até ao início dos 16 minutos de fogo de artificio com um neto do presidente da Câmara do Porto ao colo, terminando o espetáculo a falar ao telemóvel com Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Vila Nova de Gaia, a quem disse "que não há Porto sem Gaia, nem Gaia sem o Porto".

Em passo acelerado, já depois de ter lamentado a morte do ator Luís Aleluia, rumou à praça do palácio para ver o espetáculo musical, passando a hora seguinte a tirar `selfies` com as cerca de 200 pessoas concentradas no local.

Cerca da 01:30, depois de se despedir de Rui Moreia, entrou no carro e partiu.