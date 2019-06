Partilhar o artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição Imprimir o artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição Enviar por email o artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição Aumentar a fonte do artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição Diminuir a fonte do artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição Ouvir o artigo PR alerta que autonomia do MP está consagrada na Constituição