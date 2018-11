PR aprova passagem de Centro de Reabilitação para hospital de Gaia mas deixa reparo

Lusa19 Nov, 2018, 16:15 | País

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "ao fim ao cabo" o diploma que foi aprovado a 08 de novembro, em Conselho de Ministros, diz respeito à transferência de gestão, mas nota que do seu ponto de vista "pareceria aconselhável ter-se evidenciado uma avaliação custo-benefício do modelo de gestão".

O chefe de Estado lembra mesmo que esta medida, a avaliação custo-benefício, está prevista na lei e defende que esta deveria ter sido feita "antes da decisão governamental".

"Não obstante e estando esgotado o prazo do contrato de gestão, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que procede à transferência da gestão do Centro de Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves, atualmente assegurada pela Santa Casa da Misericórdia do Porto ao abrigo do acordo de gestão celebrado com a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.", lê-se na nota publicada.

O Centro de Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves é a mais recente unidade hospitalar nacional, tendo sido inaugurado a 25 de fevereiro de 2014 pelo então ministro da Saúde, Paulo Macedo.

Construído de raiz, e sob gestão da Misericórdia do Porto desde o primeiro momento, tendo passado agora para o CHVNG/E, dá resposta às necessidades de saúde em reabilitação da população.

Em fevereiro de 2016, a propósito de um projeto de construção de residências para familiares de utentes nos terrenos do Centro de Reabilitação do Norte, foi descrito à Lusa que este equipamento integra quatro unidades funcionais - AVC, Lesões Medulares, traumatismo Cranioencefálico e Pediatria e Reabilitação geral e outras doenças neurológicas.

Na última sexta-feira, em resposta à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) revelou que prevê que o volume de utentes atendidos no Centro de Reabilitação do Norte seja alargado e que seja possível o tratamento "mais precoce" dos doentes.

Através da ARS-Norte, a tutela apontou que "está prevista a criação de um Centro de Responsabilidade Integrado e de um Conselho Consultivo, integrado pelos hospitais da região, com vista a assegurar a autonomia técnica do Centro de Reabilitação do Norte" e avançou que o número de utentes assistidos pode aumentar.

Atualmente a média de utentes atendidos neste equipamento de saúde localizado em Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, ronda os 3.500 por ano.