PR assinou decreto do estado de emergência "muito limitado e largamente preventivo"

Depois de o Parlamento ter aprovado esta sexta-feira o decreto que declara o Estado de Emergência em Portugal entre 9 e 23 de novembro, o Presidente da República anunciou que já assinou esse mesmo decreto.





Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que estamos perante uma "evolução negativa e muito rápida" da pandemia, "que importa conter, aprendendo também com aquilo que, em diversos domínios, não correu bem no passado".







Tal como já tinha anunciado, este é um estado de emergência "muito limitado, sem confinamentos compulsivos e largamente preventivo, porque se concentra na prevenção de um crescimento da pandemia, embora reforce a resposta das estruturas de saúde".















Este novo estado de emergência, segundo explica o Presidente da República, "permite alargar o rastreio, o despiste e o contacto com centenas de milhares de concidadãos, nomeadamente recorrendo às nossas excecionais Forças Armadas e de segurança". Dá ainda cobertura jurídica a "novas medidas, como o limite da circulação em certas horas e dias em municípios de mais alto risco" e apela a uma "maior articulação, preferencialmente por acordo e sempre com justa compensação entre o Serviço Nacional de Saúde e os setores privado e social ou cooperativo". Marcelo refere-se a este mês de novembro como um "teste essencial à nossa contenção, serenidade e resistência" e apelou a um "esforço coletivo" de forma a "evitarmos todos um dezembro agravado e, com isso, restrições mais drásticas para todos nós indesejáveis".







Marcelo acrescentou que este novo estado de emergência será reavaliado no final de novembro, "na sua existência, no seu âmbito e no seu conteúdo, olhando para as exigência da pandemia". O Presidente salientou a "ampla convergência" entre o Presidente da República, Assembleia da República, partidos e parceiros sociais, referindo que houve "uma maioria parlamentar de 84 por cento favorável e de 94 por cento que não se opôs" a este novo estado de emergência.



No seu discurso, o Presidente deixou uma mensagem de compromisso e confiança: "compromisso de se acelerar o investimento na saúde e, em particular, nos seus heróicos profissionais, e confiança na nossa capacidade para, juntos, tudo fazermos para atenuar o custo da pandemia, na vida e saúde, de doentes Covid e não Covid, todos eles atingidos".





"Uma coisa é certa: o objetivo visado deve ser o de tentar garantir a todos eles os legítimos direitos à vida e à saúde, um desafio que não acaba neste mês de novembro, nem em dezembro, nem muito provavelmente nos primeiros meses de 2021", concluiu o Presidente da República.