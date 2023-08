PR compara Rubialis com Ucrânia e diz que "há coisas tão menores que ocupam a atenção das pessoas"

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ontem à noite numa conferência dada na Universidade de Verão do PSD, com o foco na Ucrânia.A meio da intervenção, o chefe de Estado abordou o caso do presidente da Federação Espanhola de Futebol e o polémico beijo a uma das campeãs do mundo de futebol feminino. E esclareceu o que quis dizer.Ainda em relação à palestra sobre a Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a promessa de falar apenas sobre a guerra, até ouvir as questões dos jovens na plateia.Recusou falar de política nacional mas questionado sobre que legado quer deixar, o Presidente admite que quer ser lembrado como um político de proximidade.