PR defende estatuto de cuidador informal à margem de "cálculos políticos e partidários"

Lusa 17 Jun, 2017, 21:50 | País

"Não pode haver cálculos políticos, ou partidários, ou outros quando está em causa uma causa destas. Está noutro nível e nem é nacional. É um nível de dignidade humana", frisou Marcelo Rebelo de Sousa no Porto, no 2.º Encontro Nacional de Cuidadores Informais de Pessoas com Doença de Alzheimer e outras Demências, uma iniciativa apoiada pela eurodeputada do BE Marisa Matias, que é também vice-presidente da Alzheimer Europe, relatora da Estratégia Europeia de Combate ao Alzheimer e uma das defensoras da criação de um estatuto jurídico-legal dos cuidadores informais em Portugal.

Para o PR, é preciso que o país reconheça que a rede de cuidados continuados é insuficiente e não dispensa "a presença constante" dos cuidadores informais, pelo que "há que reconhecer o seu estatuto legalmente".