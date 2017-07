PR destaca caráter "imprevisivel" de incêndio de Mação

RTP 25 Jul, 2017, 22:45 / atualizado em 25 Jul, 2017, 22:52 | País

Ao lado do secretário de Estado da Administração Interna e do autarca de Mação, o chefe de Estado não quis fazer o balanço das operações, preferindo destacar que o fogo tem avançado com "grande imprevisibilidade" e abrange "uma área imensa e muito dispersa".



Em declarações aos jornalistas antes de se deslocar ao quartel dos bombeiros para "dar um abraço aos voluntários", que desde domingo combatem os incêndios violentos na região.



"Tudo aquilo que é necessário fazer dentro da relatividade dos meios, de acordo com o que me foi contado, vai sendo feito. É imprevisível", sublinhou.



O Presidente da República referiu ainda que a situação vivida este ano no que diz respeito aos fogos florestais "ultrapassa em dimensão e complexidade aquilo que se tinha podido prever"."Estamos num momento em que é necessário combater o fogo. Essa é a prioridade neste momento", acrescentou.