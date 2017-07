PR destaca caráter "imprevisivel" de incêndio de Mação

Ao lado do secretário de Estado da Administração Interna e do autarca de Mação, o chefe de Estado não quis fazer um balanço das operações, preferindo destacar que o fogo tem avançado com "grande imprevisibilidade" e abrange "uma área imensa e muito dispersa".



O Presidente da República referiu ainda que a situação vivida este ano no que diz respeito aos fogos florestais "ultrapassa em dimensão e complexidade aquilo que se tinha podido prever".



"Estamos num momento em que é necessário combater o fogo. (...) Essa é a prioridade neste momento", acrescentou.