PR diz que à partida não há incompatibilidade no caso da secretária de Estado do Tesouro

Marcelo Rebelo de Sousa diz que à partida não há qualquer incompatibilidade no caso da secretária de Estado do Tesouro que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros. A notícia foi avançada ontem pelo Correio da Manhã. O presidente da República foi esta tarde em Abiul, no concelho de pombal questionado sobre o assunto e diz que, em princípio, não esta em causa a legalidade mas os valores em causa podem ser alvo de dúvidas.