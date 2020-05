PR diz que "hoje já sentimos os efeitos da primeira fase de desconfinamento"

O Presidente da República diz que foi reconhecida “a especial atenção e preocupação” em relação à região de Lisboa e Vale do Tejo que, segundo os boletins diários da Direção-geral da Saúde (DGS), tem concentrando a maioria dos novos casos de infeção no país.



Marcelo explica que esse reconhecimento deve-se não apenas ao R que está ligeiramente acima de 1, superior à média nacional, mas também à existência de “focos que merecem atenção e preocupação”. O Presidente da República sublinhou que os especialistas consideram que estes surtos estejam ligados “a condições socioeconómicas" e garantiu que as autoridades de saúde têm “ideias concretas” sobre a ação a tomar nestes focos, não revelando pormenores.





Marcelo Rebelo de Sousa rejeita a ideia de que a situação nesta região seja de “descontrolo” e revela que a evolução dos números em Lisboa e Vale do Tejo “vai ser ponderada nas decisões do Governo nos próximos dias”, nomeadamente as relacionadas com a terceira fase de desconfinamento que tem início a 1 de junho.



A nível nacional, o chefe de Estado sublinhou que “a fotografia é favorável” e a primeira fase de desconfinamento “não perturbou o R”.







Marcelo explicou ainda que “a razão da reunião de 8 de junho é de se poder olhar com distanciamento para os efeitos da segunda fase de distanciamento, de 18 em diante, ainda antes da terceira fase que se vai iniciar no dia 1 e cujos efeitos ainda não serão visíveis no dia 8”.



“Há aqui uma preocupação que é acompanhar passo a passo aquilo que vai sendo o desconfinamento na sociedade portuguesa com precaução, bom senso e espírito do que se chama o novo normal, e ao mesmo tempo aquilo que é o controlo da situação sanitária”, referiu Marcelo.