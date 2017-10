PR é "último fusível de segurança do sistema", diz Marcelo

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o cargo de Presidente da República tem o poder acrescido de ser o "último fusível de segurança do sistema". No entanto, são também esses poderes que lhe conferem uma responsabilidade acrescida de estar perto das populações e dos problemas.



Questionado pelos jornalistas se o Governo devia estar também nestas visitas, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que muitos membros do executivo já estiveram em muitas das áreas afetadas, incluindo o primeiro-ministro, que esteve já reunido com autarcas.



Já perante a expressão "eucalipto do Governo", usada para definir o recente estado das relações do Presidente com o executivo, Marcelo apenas esboçou um sorriso e lembrou que já é um "reformado do comentário político".



Marcelo Rebelo de Sousa já antes tinha feito referência ao acordo a que o governo chegou com os familiares das vítimas de Pedrógão Grande, dizendo que estão assim criadas "as condições para na reunião de amanhã do conselho de ministros extraordinário se chegar a uma solução expedita que corresponda aos anseios, à vontade dos familiares das vítimas".



Para o Presidente, este acordo terá uma dupla vantagem. "Primeiro, ser uma forma rápida, espero, e em segundo lugar, participada pelos próprios diretamente envolvidos nessa dor. Isso parece-me um facto a sublinhar com apreço", disse Marcelo, reforçando a necessidade de rapidez neste caso.



O Presidente da República continua a visitar as zonas afetadas pelos incêndios. Esteve na manhã desta sexta-feira no hospital de Viseu, onde visitou os feridos que ainda ali estão internados.



Marcelo Rebelo de Sousa exaltou uma "capacidade de recuperação muito grande" e "surpreendente".