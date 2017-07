PR exonera general José Calçada

RTP 11 Jul, 2017, 12:33 / atualizado em 11 Jul, 2017, 13:34 | País

A notícia da exoneração foi inicialmente avançada pelo Diário de Notícias, com o jornal a referir que a informação da saída surgiu depois do jantar que Marcelo Rebelo de Sousa, chefe de Estado e também Comandante Supremo das Forças Armadas, teve esta segunda-feira com os quatro chefes militares no Palácio de Belém.



O tenente-general Antunes Calçada era Comandante do Pessoal do Exército e já no sábado o semanário Expresso dava notícia da demissão “por divergências inultrapassáveis” com o Chefe do Estado-Maior do Exército.



Em causa estaria a forma como o general Rovisco Duarte decidiu exonerar cinco comandantes no caso do furto de Tancos, com uma nota do CEME em direto durante uma entrevista no Telejornal de 1 de julho.Este passado sábado, num curto comunicado, o Exército confirmava que o tenente-general Antunes Calçada tinha pedido a passagem à situação de reserva, “a qual foi aceite” por Rovisco Duarte.No mesmo comunicado, o Exército fazia saber que, “a fim de assegurar a manutenção da cadeia de comando”, o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Rodrigues da Costa, foi nomeado “para assumir o cargo de Comandante do Pessoal em acumulação”.O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão de consulta do PR para a defesa nacional, funcionamento e disciplina das Forças Armadas. A próxima reunião é a 21 de julho.