PR faz "condenação clara e veemente" do que chama violação do Direito Internacional

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa disse à RTP que perante o ataque da Rússia, apresenta toda a solidariedade para com a Ucrânia. O Presidente diz que marcou a reunião do Conselho de Defesa Nacional para esta quinta-feira, depois de um pedido do Governo, que irá apresentar ao Conselho uma proposta.