PR garante que nunca falou sobre Tancos com o antigo diretor da PJM

Na comissão parlamentar de inquérito, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Viera, afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa lhe terá garantido que falaria com a Procuradora-Geral da República sobre a direção do inquérito ao furto de Tancos.



Questionado sobre estas declarações, o Presidente da República afirmou esta tarde que não pode estar "de seis em seis meses a desmentir o que uma pessoa diz. O que se passou foi tão simples como isto", disse o PR. "No fim da visita que fiz a Tancos o Sr. Ministro da Defesa chamou para perto de mim o Sr., então diretor da Polícia Judiciária Militar, e ele disse: ´Olhe eu gostava de falar consigo`. Nunca aconteceu isso. Até hoje. E olhando para trás provavelmente foi sensato nunca ter acontecido".



Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao furto de material de guerra em Tancos, Luís Vieira acusou a então PGR Joana Marques Vidal de ter cometido "uma ilegalidade" ao retirar a direção do inquérito à Polícia Judiciária Militar (PJM), estando em causa "crimes estritamente militares" que, assim, "ficaram por investigar".



O ex-diretor nacional da PJM, arguido no processo que investiga o furto e recuperação do material de guerra, contou que na tarde do dia 3 de julho falou com o então ministro da Defesa Nacional sobre o assunto e que Azeredo Lopes lhe terá dito para "aparecer" em Tancos no dia seguinte, porque iria convidar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar aquela infraestrutura crítica.



Nessa ocasião, depois da visita ao perímetro dos paióis, houve uma "reunião na casa da guarda" na qual, segundo Luís Vieira, o chefe de Estado o questionou sobre o andamento das investigações.



Sobre as investigações em curso "não podia dizer nada", mas, afirmou Luís Vieira, perante "dezenas de testemunhas", disse a Marcelo Rebelo de Sousa que estava preocupado com a posição da PGR sobre a direção do inquérito, que considerou ilegal, e que o fez com insistência.



Durante a audição, o coronel Luís Vieira contou que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "ia falar com a procuradora-geral da República e deu um conselho ao ministro da Defesa para falar com a sua colega ministra da Justiça".



Questionado já esta tarde sobre se desmente ou não estas declarações, o Presidente da República reafirmou que lhe disse apenas "que falaria com ele oportunamente".



E isso, continuou, "quer dizer que não disse mais nada. A única vez que tive a possibilidade de dirigir a palavra a essa pessoa foi aquela no fim da visita a Tancos e para lhe dizer ´havemos de falar`. Nunca falei", garante Marcelo Rebelo de Sousa.



"O Presidente da República quando diz uma coisa diz uma vez, não diz mais", conclui.