PR inaugura exposição sobre tragédia dos fogos. "Nós não esqueceremos"

Foto de Paulo Novais/Lusa

O Presidente da República inaugurou na noite de segunda-feira em Viseu uma exposição fotográfica com mais de 70 imagens sobre os incêndios que devastaram a região centro no ano passado, como conta o jornalista Horácio Antunes.



Portugal não esquece e não se deixa derrotar. Eis as linhas fortes do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da visita à exposição fotográfica "Dever da Memória", em Viseu.