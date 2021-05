PR ouve receios de restrições à liberdade de portugueses na Eslovénia

Vários portugueses que vivem na Eslovénia temem restrições à liberdade, devido às tendências políticas a que têm assistido no país. Três representantes da comunidade portuguesa estiveram ontem à noite reunidos, na capital eslovena com Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente está de visita a Ljubljana e ouviu os receios destes emigrantes em relação ao atual governo populista, como relata o repórter João Torgal, o enviado especial da A1.