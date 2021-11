PR pede "reaproximação de pontos de vista" com chefes demissionários do Santa Maria

O Presidente da República expressou hoje o "desejo" de que as "estruturas de saúde" se possam "reaproximar" dos chefes de cirurgia que hoje se demitiram do Hospital Santa Maria, defendendo que um "problema no funcionamento da saúde" é "indesejável".