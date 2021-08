PR preocupado com o novo ano escolar

Marcelo Rebelo de Sousa não revela ainda a opinião sobre uma eventual terceira dose da vacina. O Presidente da República refere que essa é uma decisão do Governo mas avisa que é importante estar com atenção à imunidade de quem já foi vacinado há alguns meses. É o caso dos professores. O chefe de Estado está preocupado com a abertura do novo ano escolar.