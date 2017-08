PR promulga lei que combate a discriminação

Lusa 04 Ago, 2017, 00:25 | País

Segundo a Presidência da República, o diploma hoje promulgado "estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem".

A proposta de lei do Governo tinha sido aprovada no início de julho por maioria, com a abstenção do PSD e do CDS-PP.

O diploma reforça os poderes da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), que passa a ser a entidade nacional com competência para tratar os processos de contraordenação, determinação e aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias.

Por outro lado, o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), do qual depende a Comissão, passa a coordenar a intervenção de todos os setores na prevenção, fiscalização e repressão de atos discriminatórios.

Com a nova legislação, as partes em litígio poderão tentar resolver o conflito através de "um procedimento de mediação a seu pedido ou por impulso" da CICDR, "com o consentimento do/a infrator/a e da vítima ou seus representantes legais".

A Comissão passa a poder intervir em casos de discriminação em função da ascendência ou território de origem, além das já definidas na lei, ou seja, discriminação em função da raça, cor, nacionalidade e origem étnica.

O diploma refere que, "qualquer pessoa que considere ter sido discriminada" pode dirigir-se à Comissão, solicitando a informação necessária para a defesa dos seus direitos.

Pela primeira vez, são introduzidos conceitos como a discriminação múltipla (uma pessoa que é discriminada por ser negra e estrangeira, por exemplo) e a discriminação por associação (quando alguém é discriminado por estar associado a uma pessoa que é alvo de discriminação).