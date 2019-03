PR promulgou contagem de tempo dos professores

RTP11 Mar, 2019, 19:03 / atualizado em 11 Mar, 2019, 19:10 | País

O Presidente da República justifica a promulgação por três razões. Primeiro, porque o "Governo e os Sindicatos deram execução ao disposto no artigo 17.º da Lei do Orçamento para 2019, realizando encontros negociais já neste ano, assim cumprindo o apontado no veto presidencial de 16 de dezembro de 2018".







A segunda razão, diz o PR, deve-se à falha das negociações, sendo que "se o Presidente da República não promulgasse o diploma, isso poderia conduzir a deixar os professores sem qualquer recuperação na carreira durante o ano de 2019".





A terceira razão, de acordo com o texto publicado no site da Presidência, para a promulgação, é que "permite aos partidos com assento parlamentar, que já manifestaram ao Presidente da República as suas objeções ao diploma, por o considerarem insuficiente, que, se assim o entenderem, suscitem a sua apreciação na Assembleia da República, partindo já de uma base legal adquirida, podendo, se for essa a sua vontade maioritária, procurar fórmulas que não questionem os limites do Orçamento para 2019".







