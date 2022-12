PR promulgou diploma que estabelece regras de uso das "bodycams"

A regulamentação, aprovada em Conselho de Ministros a 7 de dezembro, define que os polícias podem usar 'bodycams' quando está em causa "a ocorrência de ilícito criminal, situação de perigo, emergência ou alteração da ordem pública" e as gravações precisam de autorização dos envolvidos".



A lei define também que "a captação e gravação de imagens é obrigatória quando ocorra o uso da força pública sobre qualquer cidadão ou o recurso a quaisquer meios coercivos, sendo proibida a gravação permanente ou indiscriminada de factos que não tenham relevância probatória.



As imagens "apenas podem ser acedidas" no âmbito de processos de natureza criminal e disciplinar contra agentes das forças de segurança e para inspecionar as circunstâncias da intervenção policial.