Foto: Lusa

A um mês da sucessão de Lucília Gago, o presidente da República coloca pressão no primeiro-ministro e demonstra vontade de discutir, com tempo o nome do sucessor ou sucessora de Lucília Gago.



O presidente da República pretende conversar com o primeiro-ministro sobre a sucessão da procuradora geral da república e do presidente do Tribunal de Contas, para que a decisão fique fechada até ao início de outubro.