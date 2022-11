PR realça "cortesia institucional" de Jerónimo de Sousa e deseja felicidades a Paulo Raimundo

O chefe de Estado falava aos jornalistas no fim de uma visita à Casa das Histórias -- Paula Rego, em Cascais, no distrito de Lisboa, em reação à notícia da saída de Jerónimo de Sousa das funções de secretário-geral do PCP, anunciada pouco antes.

Em comunicado, o PCP anunciou que Jerónimo de Sousa, "refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha" como secretário-geral do PCP.

Numa reunião do Comité Central do PCP marcada para o próximo sábado, 12 de novembro, "será feita a proposta de eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP", lê-se no mesmo comunicado.