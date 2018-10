PR vai "retribuir brevemente" visita do Presidente chinês a Portugal

Lusa20 Out, 2018, 09:06 | País

O ministro Augusto Santos Silva, que elencava em Macau o conjunto de visitas e encontros entre responsáveis dos dois países realizadas nos últimos anos no âmbito de um esforço de cooperação, indicou que a visita de Xi Jinping a Portugal vai ter lugar a 04 e 05 de dezembro e que o Presidente da República vai "retribuir brevemente" a deslocação do líder chinês com uma visita de Estado à China.

As declarações de Santos Silva foram realizadas no final da 5.ª Reunião da Comissão Mista Macau-Portugal, que decorreu na sede do Governo de Macau, numa conferência de imprensa na qual só foi permitido colocar uma questão ao ministro, que chefiou a delegação portuguesa, e ao chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Chui Sai On.

Nos últimos anos tem-se verificado "uma intensidade no relacionamento político e diplomático", sublinhou o governante português.

"Esperamos ansiosamente a visita de Estado do Presidente chinês Xi Jinping a 04 e 05 de dezembro", acrescentou.

Augusto Santos Silva adiantou ainda que o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai estar em novembro na China.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chefia uma delegação numa visita oficial à China que teve início na sexta-feira e termina no domingo.

A delegação inclui o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, o diretor-geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pedro Costa Pereira, e o presidente do conselho de administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.

Hoje, Santos Silva copresidiu à 5.ª Reunião da Comissão Mista Macau-Portugal, para analisar os resultados das relações bilaterais e perspetivar o aprofundamento da colaboração entre a RAEM e Portugal.

A Comissão Mista Macau-Portugal foi estabelecida pelo Acordo Quadro de Cooperação entre a RAEM e Portugal. A última reunião tinha tido lugar em Portugal, em 2016.