Partilhar o artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP Imprimir o artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP Enviar por email o artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP Aumentar a fonte do artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP Diminuir a fonte do artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP Ouvir o artigo Praça do Comércio, Lisboa, evacuada por caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça - PSP