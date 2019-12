Praça do Comércio. PSP deixa recomendações para fim de ano em Lisboa

A partir das cinco da tarde de terça-feira há cortes no acesso à Praça do Comércio, em Lisboa. Para a operação de fim de ano, a PSP anunciou os pontos sem acesso ao local dos festejos e pediu às pessoas antecedência na hora de chegada. E deixou ainda um apelo no sentido de preferencialmente serem usados transportes públicos.