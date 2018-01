Partilhar o artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira Imprimir o artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira Enviar por email o artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira Aumentar a fonte do artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira Diminuir a fonte do artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira Ouvir o artigo Praga de ratos fecha duas escolas do Restelo até terça-feira