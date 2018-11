Praga de ratos invade zonas devastadas pelos fogos

A morte dos seus predadores naturais no fogo, como as cobras, aves de rapina e outros, é a causa principal deste problema, uma vez que os ratos conseguiram sobreviver escavando buracos profundos.



Para combater a praga, a autarquia aumentou a vigilância e a monitorização dos edifícios públicos, tendo sido igualmente redobrados os trabalhos de desratização, através de empresas especializadas, como conta o jornalista Joaquim Reis



Foram ainda reforçadas as operações de manutenção e inspeção da rede de saneamento e águas pluviais, com o apoio de equipas no terreno.