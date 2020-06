Precariedade e lay off. CGTP lança semana de luta

A CGTP lançou uma semana de luta tendo em conta que existe um milhão de trabalhadores no regime de lay off com corte salarial. A Intersindical considera as medidas do governo insuficientes e que a perda de rendimento das famílias coloca em causa a retoma económica sobretudo das micro e pequenas empresas.