Precariedade. Montenegro lamenta relatória que confirma "realidade" que PSD tem denunciado

"Portugal precisa de um novo Governo e de um primeiro-ministro com outro sentido institucional, com outro sentido de ação política, menos concentrado em conversa (...) e muito mais empenhado em concretizações", começou por afirmar Luís Montenegro.



Sobre o estudo que foi publicado esta quarta-feira, que refere que o salário de muitos portugueses não chega para as despesas e que Portugal está no top a nível de precariedade, o secretário-geral do PSD diz que "é a confirmação" de "uma realidade" que Montenegro tem alertado.



"Tudo aquilo que venho denunciando nos últimos tempos (...) está agora comprovado neste relatório", lamentou, acrescentando que este documento atesta "precisamente esta incapacidade das pessoas com mais baixos rendimentos, trabalhando".



"Há um país real que é completamente diferente do país sempre muito otimista" do Governo, criticou ainda o líder da oposição.