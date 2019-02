Precários do Porto. Costa fala de "incapacidade" da administração da RTP

Um dos trabalhadores externos da RTP Porto entregou este sábado uma carta ao chefe do Governo.



Nessa carta estão enunciados os problemas comuns a dezenas de trabalhadores do Centro de Produção do Norte que ainda esperam para serem integrados no quadros da empresa, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.



O problema tem-se estendido no tempo e que já motivou manifestações recentes quer em Lisboa, quer no Porto.