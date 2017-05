"Precários Inflexíveis" aconselha a não submeter já requerimento para regularização de vinculo

O site já está disponível. Quem trabalha para o Estado, responde a uma chefia, colmata necessidades permanentes dos serviços e tem vinculo precário pode solicitar a regularização em prevpap.gov.pt.



No Jornal 2 Adriano Campos da Associação Precários Inflexíveis aconselha ponderação antes de submeter os requerimentos. O processo pode ser feito até o final do mês de junho e existem ainda questões que necessitam de ser esclarecidas pelo ministério do Trabalho. O site não permite aos requerentes anexar qualquer tipo de documentação comprovativa da sua situação, e a associação não tem qualquer garantia de que optando-se por entregar o processo em papel essa documentação venha a ser aceite.



Outro dos problemas já identificados - o formulário eletrónico obriga a que os requerentes façam uma descrição das suas funções em apenas 150 caracteres. Menos cinquenta dos que dispõem para inscrever no documento a sua morada. "Há também algumas duvidas sobre o conceito de "Horário Completo" que não está ainda definido", lembra Adriano Campos, que afirma que todo este processo é "mais político do que técnico".



A Associação dos Inflexíveis aconselha também que as pessoas apenas submetam os seus requerimentos após consultar a forma como outras nas mesmas condições o vão fazer. "Os sindicatos estão abertos a fazer a ponte, e nos lançamos o "precarios.net" com o mesmo fim. E preciso lembrar que a entrega dos processos em papel permite que seja feita uma apresentação coletiva".



Serão um pouco mais de 116 mil contratos celebrados com cerca de 100 mil pessoas.



No serviço nacional de saúde há 13 945 contratos atípicos sinalizados. A esmagadora maioria (10 336) corresponde a médicos, enfermeiros e auxiliares contratados por hospitais com autonomia financeira e de gestão.



De resto a saúde é responsável por quase 77% de todos os contratos existentes no setor empresarial do estado que também é abrangido por este processo.



Há no entanto dezenas de milhar de trabalhadores que ficam de fora. O grosso serão professores. Mais de 11 mil com estatuto de convidados nas universidades e politécnicos e 36 mil nos restantes níveis de ensino.



O Ministério da Educação reconhece necessidades. Num processo autónomo anunciou vai integrar três mil deles no próximo ano letivo.



Também de fora, dada a natureza especial do seu vinculo ao estado ficarão os 12771 contratados das Forças Armadas - Literalmente todos militares que não pertencem ao quadro permanente.



Contas feitas admite-se que serão menos de 50 mil os precários a integrar.



Muitos em lugares como o Instituto de Emprego que o Bloco de Esquerda visitou no dia de arranque deste processo que diz vai ser mais longo do que o desejado.



Catorze comissões paritárias, uma por cada ministério, vão avaliar todos os requerimentos que derem entrada até 30 de junho. Mas nada decidem. Apenas propõem, até final de outubro, se o trabalhador deve ou não ser integrado na função pública.



A vinculação efetiva aos quadros da administração central, e das empresas do setor empresarial do Estado só deve acontecer no próximo ano. A forma jurídica será ainda debatida na Assembleia da República pelos deputados. O governo tem defendido como solução a realização de concursos públicos especiais em que os agora precários reconhecidos como tal teriam condições especiais.



Para as autarquias, e empresas municipais, está a ser estudado um processo similar que será lançado nos próximos meses.