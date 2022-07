Preço da eletricidade desce 2,6% no mercado regulado

"Para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (921 mil clientes que representam 6% do consumo total) ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação das tarifas de Venda a Clientes Finais em Baixa Tensão Normal (BTN) proposta corresponde a uma redução” de 2,6%, “face aos valores atualmente em vigor", foi referido na altura.



Por outro lado, "face ao preço médio de 2021, os consumidores observam em 2022 um acréscimo de 1,1% no preço de venda final (os preços em 2022 integram a decisão tarifária de janeiro de 2022, a revisão trimestral ocorrida em 01 de abril de 2022 e os preços a vigorarem a partir de 1 de julho de 2022)".



De acordo com o regulador, os consumidores domésticos de eletricidade observam assim, em cinco anos, uma redução acumulada de 3,7% no preço final.



Por sua vez, "os consumidores com tarifa social continuam a beneficiar de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais".