Preço da eletricidade requer a atenção dos consumidores

A EDP Comercial já fez saber que em 2018 as tarifas para os clientes vão subir em média 2,5%, em contraciclo com a descida de 0,2% nas tarifas reguladas no próximo ano.



Na quinta-feira a entidade reguladora dos serviços energéticos aconselhou os consumidores a consultarem e compararem os preços praticados no mercado de eletricidade, e a mudar para a oferta com condições de preço mais adequadas.



O secretário de Estado da Energia, em declarações à Antena 1 também sublinha que só paga mais, quem quer.



Jorge Seguro Sanches adianta que já pediu à entidade reguladora dos serviços energéticos, que investigue a subida de preços no mercado liberalizado.





O Governo solicitou à entidade reguladora dos serviços energéticos informação e análise sobre a existência de empresas em mercado livre a aumentar os preços da eletricidade.A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já alertou para a "má prática", que confunde o consumidor, quando os comercializadores dizem que a eletricidade vai ser atualizada na sequência das novas tarifas de acesso às redes definidas pelo regulador.