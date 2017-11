Preço do pão sobe em janeiro

Mário Aleixo - RTP27 Nov, 2017, 06:59 / atualizado em 27 Nov, 2017, 06:59 | País

O preço da carcaça sobe para os 24 cêntimos em Lisboa, o valor mais alto no país.



Em declarações ao jornal Correio da Manhã, o presidente da Associação dos Industrias de Panificação e Pastelaria justifica o aumento com os preços dos combustíveis, do gás e da eletricidade e também com a subida do salário mínimo.



O preço estava congelado desde 2011 mas os industriais dizem que não dá para aguentar mais.



A carcaça passará em 2018 a custar 16 cêntimos no Porto e 24 cêntimos em Lisboa. Em Braga deve subir para os 13 cêntimos e em Coimbra para 17. No Algarve cada carcaça deverá passar a custar 20 cêntimos.



Entre os principais fatores de produção, aquele que não deverá ter aumento significativo é, no caso do pão, a farinha.