Prédio Coutinho. Julgamento vai ser repetido

Foto: Arménio Belo - Lusa

Há uma reviravolta no caso do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo. A RTP sabe que vai ter de ser repetido todo o julgamento, com nova produção de prova. É o que determina um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte.