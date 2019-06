Partilhar o artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo" Imprimir o artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo" Enviar por email o artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo" Aumentar a fonte do artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo" Diminuir a fonte do artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo" Ouvir o artigo Prédio Coutinho. Nove moradores permanecem no prédio mas há sinais de "diálogo"